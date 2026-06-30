Жители поселка Речной больше десяти лет жалуются на холод в домах

В поселке Речной сменилось несколько теплоснабжающих организаций, но тепло так и не появилось. Фото: Newsler.ru.

Жители поселка Речной Куменского района Кировской области больше десяти лет жалуются на холод в домах. Как сообщает Newsler.ru, за это время сменилось несколько теплоснабжающих организаций, возбуждались уголовные дела, но ситуация с котельной и сетями остается прежней.

В январе 2026 года проблемой занялся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, потребовав доклад по уголовному делу. Поселок газифицировали в 2005-2006 годах, в 2013 году теплоснабжение перешло к новой организации, а в октябре 2015 года администрация заключила концессию с предпринимателем Николаем Мартыновым, который должен был модернизировать котельную, но, по словам жителей, этого не сделал. Позже прокуратура установила, что Мартынов работал без лицензии и заработал около 31,8 тысячи рублей, но уголовное дело не возбудили, ограничившись штрафом.

В 2016 году здание котельной 1962 года продали частному лицу Юрию Братухину, который сдал его в аренду Мартынову, но техническое состояние сетей не улучшилось: трубы остаются без изоляции, а в акте проверки зафиксировано, что температура на выходе из котельной составляла 39 градусов. Жители говорят, что в холода котельная работала на щепе вместо газа.

С 2013 года против руководства организаций возбуждали уголовные дела по фактам мошенничества и злоупотреблений, но большинство из них прекратили. В январе 2026 года Бастрыкин потребовал доклад по делу, однако жители жалуются, что прокуратура препятствует расследованию, а проверки проходят формально.

Минэнерго и ЖКХ области заявило, что отопительный сезон проходит нормально, но пообещало провести внеплановую проверку. Администрация района снова выставила концессию на объекты теплоснабжения, но желающих не нашлось. Жители, среди которых много пенсионеров и бюджетников, не надеются на перемены, так как их обращения в прокуратуру и Следственный комитет не дают результатов. Этим летом снова намечена проверка сетей.