Кировские депутаты не одобрили названия «Бульвар влюбленных» и «улица Дымка»

Депутаты предложили переименовать «Дымку» в «Дымки» и заменить бульвары на проспекты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании Кировской городской думы 30 июня депутаты рассмотрели вопрос о названиях улиц в новом микрорайоне, который строит «КировСпецмонтаж» на площади 31,5 гектара западнее улицы Ивана Попова, где планируют возвести 24 дома, ТРЦ, детский сад, школу и спортклуб.

Совет по топонимии ранее одобрил названия «улица Дымка», «бульвар Времена года» и «бульвар Влюбленных», и последний вызвал больше всего споров. Елена Донскова пояснила, что названия тематически связаны с концепцией благоустройства - лесом, прудами и сменой сезонов. Однако депутаты выразили сомнения, передает Newsler.ru.

Владимир Журавлев заявил, что бульвар - это аллея посреди улицы, и в качестве альтернативы предложил названия «проспект». Также прозвучали предложения исправить «Дымку» на «Дымки» и пересмотреть подход к топонимике в пользу имен исторических личностей и героев, а не ландшафтных образов.

Часть депутатов не увидела в поэтичных названиях ничего «криминального». В итоге из 29 депутатов за проголосовали 7, против - 12, воздержались - 10. В итоге вопрос отправили на доработку.