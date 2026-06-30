В Кировской области на каждого ребенка тратят 12 миллионов рублей

Соколов поручил представить к наградам специалистов, работающих с молодежью. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На совещании в правительстве губернатор Александр Соколов прокомментировал данные о распределении выпускников школ. Среди девятиклассников 52,5 процента поступили в учреждения среднего профессионального образования Кировской области, 4,44 процента уехали учиться в другие регионы, 37,42 процента перешли в десятый класс, 0,14 процента остались на второй год, а еще 5,5 процента приходятся на иную информацию.

Среди выпускников одиннадцатых классов 12,5 процента пошли в СПО области, 0,66 процента - в СПО других регионов, 50,68 процента поступили в кировские вузы, 30,64 процента - в вузы других регионов, 1,24 процента поступили на военную службу, а 4,29 процента выбрали иное.

Соколов отметил, что в последние годы больше молодежи остается в регионе, и поручил представить к областным наградам специалистов, лучше всех работающих с учащимися и абитуриентами. Губернатор сообщил, что на каждого ребенка от рождения до 18 лет из областного бюджета тратится около 12 миллионов рублей, и ежегодно около тысячи человек остаются на малой родине, что составляет примерно 12 миллиардов рублей.