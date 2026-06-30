В Слободском районе столкнулись электровелосипед и МАЗ: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 29 июня, в Слободском районе столкнулись электровелосипед и грузовик МАЗ с прицепом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 18.20. Пьяный 65-летний мужчина ехал на электровелосипеде по автодороге Слободской – Роговое. На четвертом километре он столкнулся с грузовиком. МАЗом управлял 45-летний водитель.

«В результате происшествия водитель электровелосипеда получил травмы», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.