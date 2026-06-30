В Кировской области из-за подъема воды подтопило дороги и мосты в 4 округах

После снижения уровня воды незамедлительно начнутся восстановительные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области из-за затяжных дождей, которые шли с 13 по 30 июня, уровень воды в реках поднялся, что привело к подтоплению и размыву дорог в Афанасьевском, Верхнекамском и Фаленском округах, а также к подтоплению понтонных и низководных мостов в Кирово-Чепецке, Афанасьевском, Верхнекамском округах и Нагорском районе.

На оперативном совещании у губернатора министр транспорта региона Артем Драчков сообщил, что все дорожные службы и подрядные организации приведены в готовность и уже устраняют размывы, а администрации вместе с подрядчиками определяют виды работ и завозят необходимые материалы.

За ночь с 29 на 30 июня темпы подъема воды снизились, но высокий уровень сохраняется в реках Кама, Кобра и Чепца. Вода продолжает подтапливать понтонные мосты на нескольких дорогах: в Афанасьевском округе на трассах Афанасьево - граница Верхнекамского округа и Камский - Лытка, в Верхнекамском округе на дороге Лойно - Чус - Камский, в Нагорском районе на трассах Нагорск - Синегорье, Кобра - Орлецы и Орлецы - Красная Речка, а также в Кирово-Чепецком районе на дороге Кирово-Чепецк - Каринторф. После снижения уровня воды подрядчики сразу приступят к восстановлению и проведут обследование всех объектов, чтобы определить необходимый объем работ, финансирование и сроки выполнения.