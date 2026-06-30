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НовостиОбщество30 июня 2026 10:20

В Верхнекамском районе техслужащая травмировалась при мытье окна

Женщина получила перелом позвонка
Мария КУЗНЕЦОВА
Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Гострудинспекция в Кировской области, во время работы техслужащая мыла окно на первом этаже.

Женщина забралась на подоконник, чтобы протереть стекло, поскользнулась, потеряла равновесие и упала на асфальт с высоты 1,3 метра. В результате гражданка получила компрессионный перелом грудного позвонка, который считается тяжелой травмой.

В настоящее время специалисты расследуют данный несчастный случай и выясняют конкретные причины и обстоятельства произошедшего.