В Верхнекамском районе техслужащая травмировалась при мытье окна

Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Гострудинспекция в Кировской области, во время работы техслужащая мыла окно на первом этаже.

Женщина забралась на подоконник, чтобы протереть стекло, поскользнулась, потеряла равновесие и упала на асфальт с высоты 1,3 метра. В результате гражданка получила компрессионный перелом грудного позвонка, который считается тяжелой травмой.

В настоящее время специалисты расследуют данный несчастный случай и выясняют конкретные причины и обстоятельства произошедшего.