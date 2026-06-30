В Кировской области в День молодежи изъяли 208 литров алкоголя

Большинство нарушений обнаружили в круглосуточных магазинах. Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, в День молодежи, который в текущем году состоялся 27 июня, продажа алкоголя была запрещена. В связи с этим специалисты проверили деятельность некоторых магазинов.

За сутки сотрудники выявили в регионе 39 нарушений. В общей сложности полицейские изъяли 208 литров алкоголя. Девятерых продавцов привлекут к ответственности, в отношении еще семи предпринимателей проводят дополнительные проверки.

Большую часть нарушений специалисты обнаружили в круглосуточных магазинах в Кирове.