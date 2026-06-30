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НовостиОбщество30 июня 2026 10:00

В Кировской области в День молодежи изъяли 208 литров алкоголя

Девятерых продавцов привлекут к ответственности
Мария КУЗНЕЦОВА
Большинство нарушений обнаружили в круглосуточных магазинах. Фото: УМВД России по Кировской области.

Большинство нарушений обнаружили в круглосуточных магазинах. Фото: УМВД России по Кировской области.

Как сообщает УМВД России по Кировской области, в День молодежи, который в текущем году состоялся 27 июня, продажа алкоголя была запрещена. В связи с этим специалисты проверили деятельность некоторых магазинов.

За сутки сотрудники выявили в регионе 39 нарушений. В общей сложности полицейские изъяли 208 литров алкоголя. Девятерых продавцов привлекут к ответственности, в отношении еще семи предпринимателей проводят дополнительные проверки.

Большую часть нарушений специалисты обнаружили в круглосуточных магазинах в Кирове.