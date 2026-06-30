В Нововятском районе на плотника рухнул грунт

На объекте в Нововятском районе на рабочего обвалилась земля из-за отсутствия контроля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование несчастного случая с плотником в Нововятском районе. Инцидент произошел при установке опорных столиков на объекте «Транспортный переход под железнодорожной инфраструктурой по улице Советской». На работника обвалился кусок грунта, из-за чего он получил травму грудного позвонка и ушибы мягких тканей лица.

Бригада работала в ночную смену и должна была установить подпорные стульчики под балку в котловане. Когда работники чертили метки, на одного из них упала земля, которая осталась на шпунтовом ограждении после погрузочно-разгрузочных работ. Заместитель руководителя Гострудинспекции А.Д. Логинов сообщил, что основные причины происшествия в том, что ответственный исполнитель ненадлежащим образом осмотрел рабочее место перед допуском сотрудников, а бригада во время работ осталась без контроля ответственного лица.