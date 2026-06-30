Устроил ДТП с автобусом и скрылся: водитель из Советска получил наказание

При столкновении пострадала кондуктор. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, 16 июня 2024 года 48-летний подсудимый на автомобиле «Volkswagen Passat» ехал по улице Советской в городе Советск.

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ». В аварии пострадала кондуктор. Женщина получила перелом шейного позвонка, который повлек тяжкий вред здоровью. Кроме того, виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В результате гражданина признали виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет принудительных работ, а также лишил водительских прав на 2 года.