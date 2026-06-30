В Кирове 32-летний мужчина избил двоих прохожих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в десять часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из общежития на улице Лепсе.
Специалистов встретили два молодых человека 2005 года рождения. Потерпевшие объяснили, что к ним подошел неизвестный мужчина, который избил их и скрылся.
В результате росгвардейцы нашли 32-летнего подозреваемого в нескольких кварталах от места происшествия. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.