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НовостиОбщество30 июня 2026 9:20

В Кирове 32-летний мужчина избил двоих прохожих

Хулигана передали полиции
Мария КУЗНЕЦОВА
Гражданин сразу скрылся с места происшествия.

Гражданин сразу скрылся с места происшествия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в десять часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из общежития на улице Лепсе.

Специалистов встретили два молодых человека 2005 года рождения. Потерпевшие объяснили, что к ним подошел неизвестный мужчина, который избил их и скрылся.

В результате росгвардейцы нашли 32-летнего подозреваемого в нескольких кварталах от места происшествия. Его задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.