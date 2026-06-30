В Кирове «Лада» сбила 10-летнюю девочку

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кировской области

В понедельник, 29 июня, в Кирове «Лада Веста» сбила 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 12.35. 42-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по улице Труда. Неподалеку от дома №84А отечественный автомобиль сбил 10-летнюю девочку.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло пять ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности пять человек.