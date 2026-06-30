Соколов обратился к ИП с призывом не наживаться на ажиотаже вокруг бензина

В Кировской области ситуация с топливом под контролем, УФАС потребовала сдержать цены. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что ситуация на рынке топлива находится на ежедневном контроле правительства региона. Он отметил, что бензина в области достаточно, хотя сеть заправок «Лукойла», как гарантирующий поставщик, работает в повышенном режиме.

Из-за того, что цены там ниже, чем в частной сети «Движение», люди начали заправляться преимущественно на «Лукойле», и компания ежедневно обеспечивает подвоз топлива, выполняя 100 процентов контрактных обязательств по заправке медицинского транспорта, дорожной техники и сельхозпроизводителей.

Также Соколов сообщил, что УФАС по его обращению направило письма владельцам сетей «Движение» и «Ирбис» с требованием проводить социально ответственную ценовую политику, и он считает недопустимым использовать ситуацию для личного обогащения. Губернатор обратился к объединениям предпринимателей - Вятской торгово-промышленной палате и РСПП - с призывом призвать членов объединений, занимающихся нефтепродуктами, к порядочности в интересах жителей.