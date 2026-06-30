Кировская область заняла 1 место в России по борьбе с контрафактным алкоголем

В Кировской области закрыли 30 алкомаркетов и изъяли 5 тонн некачественных продуктов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировская область заняла первое место в рейтинге Минпромторга России по противодействию незаконному обороту продукции. Об этом на совещании сообщил губернатор Александр Соколов и поблагодарил за работу сотрудников полиции и прокуратуры.

В прошлом году в регионе выявили больше тысячи нарушений в сфере незаконного оборота, в том числе спиртосодержащей продукции. Из оборота изъяли более 26 тысяч литров контрафактного алкоголя, закрыли 30 алкомаркетов, а в семи объектах прекратили продажу спиртного.

Также в 2025 году выявили 258 нарушений при продаже пищевой продукции, изъяли и утилизировали 189 партий некачественных и опасных продуктов общей массой более пяти тонн. Соколов отметил, что несколько торговых точек одной сети продавали продукцию, которая не проходила проверки и стандартизацию. Кроме того, из оборота изъяли 4,5 тысячи единиц немаркированной одежды и обуви, в основном из-за рубежа.