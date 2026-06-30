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НовостиОбщество30 июня 2026 7:55

Еще семь выпускников Кировской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Кировской области утвердили результаты ЕГЭ по географии, биологии и иностранным языкам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
По итогам экзаменов один выпускник получил 100 баллов по географии, трое - по биологии и еще трое - по информатике.

По итогам экзаменов один выпускник получил 100 баллов по географии, трое - по биологии и еще трое - по информатике.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области выросло число стобалльников. Решением председателя государственной экзаменационной комиссии Кировской области утвердили результаты ЕГЭ по географии, биологии, иностранным языкам и информатике. Так, один выпускник получил 100 баллов по географии, трое - по биологии и еще трое - по информатике.

Министр образования региона Наталия Бастрикова поздравила ребят и их педагогов с успешным прохождением испытаний и отметила, что такие результаты подтверждают высокий уровень образования в области. Стобалльниками стали одиннадцатиклассники из Вятского многопрофильного лицея, лицея №21 Кирова, школы №37 Кирова, Лицея естественных наук, Лицея информационных технологий №28, школы №47 Кирова и Кировского экономико-правового лицея.