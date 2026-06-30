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НовостиОбщество30 июня 2026 7:52

Аэропорт Победилово возобновит работу в полном объеме с 1 июля

В Кирове завершили ремонт взлетно-посадочной полосы за 2 миллиарда рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 1 июля аэропорт Победилово начнет работу в полном объеме. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

С 1 июля аэропорт Победилово начнет работу в полном объеме. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

С 1 июля аэропорт Победилово после ремонта взлетно-посадочной полосы возобновит работу в полном объеме. Об этом на оперативном совещании рассказал губернатор Александр Соколов.

По его словам, благодаря федеральной поддержке полностью обновили покрытие взлетной полосы, что повысит безопасность полетов на ближайшие десятилетия и позволит открыть новые рейсы.

Напомним, капитальный ремонт начался 4 мая и прошел в сжатые сроки благодаря договоренностям губернатора с Росавиацией, поэтому аэропорт вошел в число 10 воздушных гаваней страны, получивших федеральное финансирование около 2 миллиардов рублей в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».