В Кирове к выходным потеплеет до +26 градусов

Синоптики обещают до +26 в воскресенье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу сайта gismeteo.ru, в Кирове на этой неделе ожидается потепление до +26 градусов.

Так, сегодня, во вторник, 30 июня, температура воздуха составит от +13 до +21 градуса, в среду, 1 июля, от +15 до +22, в четверг - от +17 до +23, в пятницу - от +17 до +25, в субботу - от +18 до +24, в воскресенье - от +16 до +26, затем снова похолодает.

Ожидается переменная облачность и ветер до 9 метров в секунду. Осадки синоптики обещают только в пятницу и субботу, но их будет совсем немного.