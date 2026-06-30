Не хотела идти пешком: кировчанку задержали за кражу велосипеда

Фото: пресс-служба управления МВД по Кировской области

В Кирове 25-летнюю местную жительницу подозревают в краже велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратилась женщина 1984 года рождения. Кировчанка рассказала, что у нее украли велосипед, который стоял в подъезде дома на улице Ленинградской. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемую.

«Ей оказалась ранее судимая 25-летняя кировчанка», – говорится в сообщении.

Фигурантка рассказал, что взяла велосипед, поскольку не хотела идти домой пешком.