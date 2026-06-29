Семья с шестым ребенком в Кировской области живет в доме с гнилым полом

Фото: ОНФ по Кировской области

В Нововятске многодетная семья, готовящаяся к появлению шестого ребенка, больше года живет в антисанитарных условиях из-за бездействия управляющей компании. Как рассказали в ОНФ по Кировской области, в квартире на улице Орджоникидзе, 11 протекает канализационная труба и затапливает санузел. За это время в доме сменилась управляющая компания, но мер она не принимает.

Санузел пришел в аварийное состояние, так как из-за постоянных протечек пол просел, унитаз накренился и может провалиться в подполье. Стены в туалете и на кухне покрылись коричневым налетом и черной плесенью, с трубы сошла краска, по стенам ползают мелкие мухи. Жильцы звонили в УК, заявки принимали, но ремонт так и не начали. Когда семья пришла в офис по адресу из квитанции, чтобы оставить письменное обращение, дверь оказалась заперта.

Родители хотят, чтобы их дети жили в безопасных условиях, и обратились за помощью в Народный фронт. После вмешательства общественников УК заявила, что обращений не получала, но на место выехала. Однако работы так и не начались. По факту бездействия УК Народный фронт направил обращение в прокуратуру и будет добиваться не только устранения протечки, но и восстановительного ремонта санузла.