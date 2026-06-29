Предложили посмотреть видео из лагеря: мошенники украли у кировчанки более 2 млн рублей

Кировчанка лишилась более 2 млн рублей после перехода по ссылке на видео Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 48-летней жительницы Кирова более 2 млн рублей под предлогом просмотра видео из школьного лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником школьного лагеря. Это не вызвало подозрений у горожанки. Дело в том, что сын женщины действительно посещает школьный лагерь.

«Мужчина предложил ей посмотреть видеозапись, снятую на недавно прошедшем в лагере праздничном мероприятии», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что собеседник прислал кировчанке ссылку, но открыть ее горожанка не смогла.

«Дальше события развивались по отработанной мошенниками схеме — якобы взломанный аккаунт на Госуслугах и оформленные от ее имени кредиты, которые могут быть направлены на финансирование недружественного государства», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы сохранить деньги, женщине посоветовали перевести их на «безопасный» счет. Таким образом кировчанка лишилась более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.