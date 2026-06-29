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НовостиОбщество29 июня 2026 13:06

Житель Кирова задолжал по алиментам 690 тысяч и пытался скрыться в поезде

Должника по алиментам из Кирова нашли в вагоне поезда и заставили платить
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Кировчанин прятался в поезде от алиментов, но приставы нашли его.

Кировчанин прятался в поезде от алиментов, но приставы нашли его.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове судебные приставы нашли должника по алиментам в вагоне поезда, когда он пытался скрыться из города. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну больше 690 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении 34-летнего кировчанина находилось в отделении приставов по Ленинскому району. Он долго уклонялся от выплат, не имел официальной работы и не пытался погасить долг. За это его привлекли к административной ответственности, а затем предупредили об уголовной. После того как он продолжил игнорировать требования, против него возбудили уголовное дело, а затем объявили в розыск.

В ходе розыска мужчину обнаружили в поезде. После задержания он полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор.