Житель Кирова задолжал по алиментам 690 тысяч и пытался скрыться в поезде

Кировчанин прятался в поезде от алиментов, но приставы нашли его. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове судебные приставы нашли должника по алиментам в вагоне поезда, когда он пытался скрыться из города. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему сыну больше 690 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении 34-летнего кировчанина находилось в отделении приставов по Ленинскому району. Он долго уклонялся от выплат, не имел официальной работы и не пытался погасить долг. За это его привлекли к административной ответственности, а затем предупредили об уголовной. После того как он продолжил игнорировать требования, против него возбудили уголовное дело, а затем объявили в розыск.

В ходе розыска мужчину обнаружили в поезде. После задержания он полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор.