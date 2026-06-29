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НовостиПроисшествия29 июня 2026 13:02

В Вятских Полянах шестилетний мальчик получил ожог 20% тела из-за игры

Ребенок из Вятских Полян с ожогами доставлен в Кировский центр травматологии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Вятских Полянах маленький мальчик пострадал из-за шалости с огнем.

В Вятских Полянах маленький мальчик пострадал из-за шалости с огнем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии из Вятских Полян доставлен шестилетний мальчик с ожогами 20 процентов тела. Об этом сообщает МЧС области.

По предварительным данным, травму он получил накануне днем у себя дома. Ребенок играл с зажигалкой, от которой загорелась его футболка. Известно, что мама находилась дома, но не уследила за сыном.

Сейчас сотрудники пожарного надзора и полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. МЧС России призывает родителей не оставлять малолетних детей без присмотра, хранить спички и зажигалки в недоступных местах, а также рассказывать детям о правилах безопасности и опасности огня.