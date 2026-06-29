Кировчанин финансировал экстремистскую организацию: ему вынесли приговор

Кировчанина оштрафовали за финансирование экстремистской организации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 62-летнего местного жителя признали виновным в финансировании экстремистской организации, а также в воспрепятствовании производству предварительного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2021 года кировчанин перевел деньги на счет экстремистской организации, запрещенной в России. Кроме того, горожанин умышленно повредил телефон, который у него изъяли во время обыска. Мужчина сделал смартфон неработоспособным. Оттуда стало невозможно получить информацию, имеющую значение для следствия.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Кирове виновным. Его оштрафовали. Какую именно сумму должен заплатить осужденный, не уточняется.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.