У жителя Юрьи конфисковали автомобиль за пьяное вождение

Нарушителя лишили водительских прав на 2 года. Фото: прокуратура Кировской области.

Как сообщает прокуратура Кировской области, 8 февраля 34-летний подсудимый ехал на автомобиле «Лада Приора» по улице Железнодорожной в поселке Юрья. При этом он был пьян.

При проверке специалисты обнаружили, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Тогда его арестовали на 10 суток.

В этот раз гражданина признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на 2 года. Кроме того, специалисты конфисковали машину нарушителя.