Спустя 81 год прах кировского летчика-офицера вернули на родину

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Спустя 81 год прах кировского героя Великой Отечественной войны, капитана, штурмана авиационного полка Александра Машковцева вернули на родную землю. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В понедельник, 29 июня, на Ново-Макарьевском кладбище в Кирове с воинскими почестями прошла церемония захоронения останков героя офицера. В торжественной памятной церемонии принял участие губернатор Кировской области Александр Соколов.

Весной 2026 года бойцы поискового отряда «Совесть» нашли фрагменты советского штурмового самолета ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в Калининградской области. Кроме того, поисковики подняли останки двоих членов экипажа – капитана Александра Машковцева, уроженца деревни Машкачи Кировской области, и воздушного стрелка Павла Михеева. Они также нашли награды офицера. Это два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, а также орден Красной звезды.

«Сегодня знаменательный, справедливый день, мы провожаем в последний путь нашего земляка – Александра Ивановича Машковцева», – сказал Соколов.

Кировский губернатор поблагодарил поисковиков, которые возвращают героев их родным и близким. Руководитель региона добавил, что будет организована музейная экспозиция о Машковцеве и его подвиге.

Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев также поблагодарил поисковиков. Он подчеркнул, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

«И наша семья тоже имеет своих героев, один из них – Александр Иванович Машковцев. Ему было 23 года, когда он совершил своей последний полет, и всего 25 дней он не дожил до Великой Победы», – сказал заместитель полпреда.

Племянница героя Елена Шатунова поблагодарила поисковиков за их работу, а Соколова – за организацию захоронения островков.

Машковцева похоронили рядом с могилой его матери, брата, других членов семьи. Награды капитана передали на вечное хранение его родным, а личные вещи – в Музей воинской славы Кировской области.