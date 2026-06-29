Прокуратура помогла пенсионерке из Кирова расторгнуть брак с мужем, пропавшим 30 лет назад

Женщина из Кирова не могла заключить новый брак из-за мужа, пропавшего в Свердловской области. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировской области проверила обращение жительницы Кирова, которое поступило во время личного приема граждан прокурором региона Юрием Рываевым. Женщина попросила помочь установить местонахождение ее супруга.

В ходе проверки выяснилось, что муж пропал без вести больше 30 лет назад на территории Свердловской области, и сотрудники полиции так и не смогли его найти. Из-за отсутствия документов, подтверждающих прекращение семейных отношений и общего хозяйства, пенсионерка не могла заключить новый брак.

Прокуратура подала в суд иск о расторжении этого брака, и суд полностью удовлетворил требования ведомства.