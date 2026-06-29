Киров занял 46 место в рейтинге городов России по вводу жилья

По вводу жилья Киров обошел средние показатели по России, но уступил Кызылу и Краснодару. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Киров занял 46 место в рейтинге 100 крупнейших городов России по объему ввода жилья на одного жителя, который составило «РИА Новости». По данным исследования, в 2025 году в областном центре ввели 309 тысяч квадратных метров жилья, что в расчете на каждого горожанина дает 0,617 квадратного метра.

По сравнению с 2024 годом объем строительства в Кирове вырос на 7,1 процента, при этом более половины всего жилья, сданного в регионе (51,5 процента), пришлось именно на областной центр. Обеспеченность жильем в Кирове достигла 30,5 квадратного метра на человека, что немного выше среднероссийского показателя 30,1 квадратного метра.

В целом по стране в 2025 году ввели 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3 процента больше, чем годом ранее, но в крупных городах строительство второй год подряд снижается, сократившись на 0,9 процента. Лидером рейтинга стал Кызыл с показателем 2,35 квадратного метра на человека, второе место занял Краснодар (2,15), третье - Тюмень (1,99). В конце списка оказались Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре, где в 2025 году построили менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.