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НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:40

Отправили ссылку на видео: мошенники украли у кировчанки более 2 млн рублей

48-летняя жительница Кирова перевела мошенникам более 2 миллионов рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Получив деньги, злоумышленники удалили переписку.

Получив деньги, злоумышленники удалили переписку.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает УМВД России по Кировской области, 48-летней потерпевшей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником школьного лагеря и предложил посмотреть видео с праздничного мероприятия.

Сын женщины действительно посещает школьный лагерь, поэтому она ничего не заподозрила и нажала на отправленную ссылку, только та не открылась.

Далее с потерпевшей связались другие злоумышленники. Они убедили кировчанку в том, что кто-то взломал ее аккаунт на Госуслугах и оформил кредиты от ее имени.

Чтобы спасти свои деньги, напуганная женщина последовала инструкциям мошенников и перевела по указанным реквизитам более 2 млн рублей. После этого неизвестные удалили переписку.

На данный момент специалисты возбудили уголовное дело и расследуют его.