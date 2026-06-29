В Подосиновском районе водитель устроил ДТП и скрылся: пострадали женщина и девочка

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В воскресенье, 28 июня, в Подосиновском районе столкнулись Great Wall и ВАЗ-2110, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в семь утра в Демьяново. Неизвестный водитель Great Wall ехал по улице Свободы. Неподалеку от дома №15 иномарка врезалась в «десятку». За рулем отечественного авто находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Лады». Травмы получили 42-летняя женщина и 14-летняя девочка. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

Всего за период с 26 по 28 июня в Кировской области произошло восемь ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 10 человек.