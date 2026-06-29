Педагоги Кировской области могут получить премию губернатора в 100 тысяч рублей

В 10 номинациях премии «Педагогический талант» определят по два победителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Кировской области начнется прием документов на соискание губернаторской премии «Педагогический талант». Награду вручат за выдающиеся достижения педагогов региона.

Претендентам нужно выбрать одну из десяти номинаций, в каждой из которых комиссия определит по два победителя, и каждый получит 100 тысяч рублей. Министр образования Кировской области Наталия Бастрикова отметила, что работа педагога требует таланта, самоотдачи и любви к делу, а премия позволяет выразить благодарность тем, кто вкладывает силы в развитие детей, вдохновляет и ведет за собой. Она выразила надежду, что среди участников будут яркие примеры профессионализма и новаторских подходов.

Документы принимаются до 15 июля, эксперты проанализируют их, а итоги подведут до 25 августа.