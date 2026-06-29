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НовостиОбщество29 июня 2026 9:10

Уровень воды в Чепце снизился до 109 метров

За сутки он упал на три сантиметра
Дарья КИНЗИКЕЕВА
За двое суток Чепца упала на семь сантиметров.

За двое суток Чепца упала на семь сантиметров.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кирово-Чепецка сообщила, что за последние сутки уровень воды в реке Чепца упал еще на три сантиметра и утром 29 июня достиг 109,07 метра по Балтийской системе высот. За двое суток снижение составило семь сантиметров.

Напомним, за прошлую неделю вода в Чепце поднялась больше чем на два метра и затопила неподвижную часть наплавного моста, поэтому 24 июня движение по нему полностью закрыли. Максимальный уровень был зафиксирован 27 июня на отметке 109,14 метра. Уровень воды в Вятке тоже понижается: за сутки он упал на два сантиметра до 108,79 метра.