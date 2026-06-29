Уровень воды в Чепце снизился до 109 метров

За двое суток Чепца упала на семь сантиметров. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Кирово-Чепецка сообщила, что за последние сутки уровень воды в реке Чепца упал еще на три сантиметра и утром 29 июня достиг 109,07 метра по Балтийской системе высот. За двое суток снижение составило семь сантиметров.

Напомним, за прошлую неделю вода в Чепце поднялась больше чем на два метра и затопила неподвижную часть наплавного моста, поэтому 24 июня движение по нему полностью закрыли. Максимальный уровень был зафиксирован 27 июня на отметке 109,14 метра. Уровень воды в Вятке тоже понижается: за сутки он упал на два сантиметра до 108,79 метра.