В Слободском районе «Лада» сбила лося: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В пятницу, 26 июня, в Слободском районе «Лада Приора» сбила лося, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 22.15. 24-летний молодой человек ехал за рулем «Лады» по федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 618-м километре легковушка сбила лося. После этого отечественный автомобиль съехал с дороги.

«В результате происшествия водитель получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. О состоянии сбитого лося не сообщается.

Всего за период с 26 по 28 июня в Кировской области произошло восемь ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 10 человек.