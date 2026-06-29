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НовостиОбщество29 июня 2026 8:12

Жителям Кировской области пересчитали плату за вывоз мусора на 656 тысяч рублей

Это произошло после вмешательства прокуратуры
Алексей ЕЛАГИН
Жителям Кировской области пересчитали плату за вывоз мусора на 656 тысяч рублей

Жителям Кировской области пересчитали плату за вывоз мусора на 656 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Регоператор произвел перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов жителям Кировской области на 656 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Люди пожаловались на некачественную работу по вывозу мусора во время обильных снегопадов в январе-феврале 2026 года. Многочисленные обращения поступили от жителей Кирова, Котельнича, Кирса и Светлополянска.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что коммунальщики допустили системные нарушения прав потребителей. Надзорное ведомство зафиксировало факты несвоевременного вывоза мусора. Руководству регоператора внесли представление.

«Абонентам более 2,7 тысячи лицевых счетов произведен перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму 656 тысяч рублей», – говорится в сообщении.