Жителям Кировской области пересчитали плату за вывоз мусора на 656 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Регоператор произвел перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов жителям Кировской области на 656 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Люди пожаловались на некачественную работу по вывозу мусора во время обильных снегопадов в январе-феврале 2026 года. Многочисленные обращения поступили от жителей Кирова, Котельнича, Кирса и Светлополянска.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что коммунальщики допустили системные нарушения прав потребителей. Надзорное ведомство зафиксировало факты несвоевременного вывоза мусора. Руководству регоператора внесли представление.

«Абонентам более 2,7 тысячи лицевых счетов произведен перерасчет платы за коммунальную услугу на общую сумму 656 тысяч рублей», – говорится в сообщении.