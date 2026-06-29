В Кильмезском районе пропал 44-летний мужчина: его ищут четвертый день

Фото: "Лиза Алерт"

В Кильмезском районе ищут пропавшего Хурматова Ренада Васильевича 1981 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 44-летний мужчина – житель деревни Малая Кильмезь. Он пропал в пятницу, 26 июня. С тех пор местонахождение мужчины остается неизвестным.

Рост пропавшего – 163 сантиметра, он среднего телосложения с русыми волосами и голубыми глазами. Во что был одет житель Кировской области, неизвестно.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (922) 935-65-48, 8 (800) 700-54-52 или 112.