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НовостиОбщество28 июня 2026 15:01

Жители СНТ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию

На сегодняшний день выполнили 73 подключения
Алексей ЕЛАГИН
Жители СНТ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию

Жители СНТ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день жители садоводческих некоммерческих товариществ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Догазификация СНТ в Кировской области продолжается. К настоящему времени жители подали более 570 заявок на подключение. В кировском правительстве сообщили, что сети построили до границ почти 160 участков. На сегодняшний день выполнили 73 подключения.

По программе социальной догазификации владельцы домов в СНТ могут бесплатно подвести газопровод до границ своего участка.

«Работы внутри участка и в доме выполняются за счёт собственника либо с использованием действующих мер поддержки», – говорится в сообщении.