Жители СНТ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день жители садоводческих некоммерческих товариществ Кировской области подали 570 заявок на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Догазификация СНТ в Кировской области продолжается. К настоящему времени жители подали более 570 заявок на подключение. В кировском правительстве сообщили, что сети построили до границ почти 160 участков. На сегодняшний день выполнили 73 подключения.

По программе социальной догазификации владельцы домов в СНТ могут бесплатно подвести газопровод до границ своего участка.

«Работы внутри участка и в доме выполняются за счёт собственника либо с использованием действующих мер поддержки», – говорится в сообщении.