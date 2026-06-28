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НовостиОбщество28 июня 2026 14:03

Из-за падения столба в Кирове перекрывали Октябрьский проспект

Движение возобновилось для всех видов транспорта, кроме троллейбусов
Алексей ЕЛАГИН
Из-за падения столба в Кирове перекрывали Октябрьский проспект

Из-за падения столба в Кирове перекрывали Октябрьский проспект

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Движение на Октябрьском проспекте в районе 56-й школы восстановлено для всех транспортных средств, кроме троллейбусов.

В районе школы №56 произошло ДТП. Из-за этого на дорогу упала опора уличного освещения.

«Движение на данном участке улично-дорожной сети затруднено», – говорится в сообщении.

В кировской администрации добавили, что на месте происшествия работают профильные службы. Позднее стало известно, что движение по Октябрьскому проспекту возобновилось для всех видов транспорта, кроме троллейбусов.