Из-за падения столба в Кирове перекрывали Октябрьский проспект Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Движение на Октябрьском проспекте в районе 56-й школы восстановлено для всех транспортных средств, кроме троллейбусов.

В районе школы №56 произошло ДТП. Из-за этого на дорогу упала опора уличного освещения.

«Движение на данном участке улично-дорожной сети затруднено», – говорится в сообщении.

В кировской администрации добавили, что на месте происшествия работают профильные службы. Позднее стало известно, что движение по Октябрьскому проспекту возобновилось для всех видов транспорта, кроме троллейбусов.