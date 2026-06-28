На трех участках дорог в Кировской области действуют ограничения 28 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, на трех участках дорог в Кировской области действуют ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из-за обильных осадков вырос уровень воды в реке Шумше. Из-за этого неподалеку от деревни Илюши на дороге Афанасьево – граница Верхнекамского района произошел сход почвы. Уточняется, что это случилось около водопропускной трубы. На этом участке дороги организовали реверсивное движение. После того как уровень воды спадет, рабочие укрепят дорогу.

«Ограничения действуют еще на двух участках дорог – в Верхнекамском округе на дороге до поселка Ожмегово и на региональной дороге Белая Холуница – Кирс», – говорится в сообщении.

Рабочие начнут ремонт, когда уровень воды снизится. В кировском правительстве заверили, что материалов и техники для этого достаточно.