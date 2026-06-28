После обращения к Путину на улице Ганинской в Кирово-Чепецке появилось освещение

Фото: пресс-служба Народного фронта

После обращения к президенту России Владимиру Путине на улице Ганинской в Кирово-Чепецке появилось освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

На улице Ганинской находятся 16 частных домов. Там живет много семей с детьми. В магазин и школу нужно идти по обочине оживленной дороги. Освещения там не было. Люди обращались в местную администрацию, однако проблему никто не решил. Тогда жители написали на прямую линию президента.

«Народный фронт взял решение проблемы на контроль», – говорится в сообщении.

По обращению организации прокуратура провела проверку. Надзорное ведомство подтвердило, что участок опасен для пешеходов. В администрации Кирово-Чепецка внесли представление. Однако освещение так и не появилось. Тогда прокуратура обратилась в суд. Администрацию обязали принять меры.

«В итоге в июне здесь смонтировали 22 новых светильника с энергосберегающими лампами», – заключили в Народном фронте.