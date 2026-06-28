В Кировской области 83 тысяч пожилых людей занимаются спортом

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В настоящее время в Кировской области более 83 тысяч пожилых людей занимаются спортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области реализуется программа «Активное долголетие». Она входит в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Семья». Главная цель этой инициативы – сделать физкультуру доступной и интересной для людей старшего возраста.

В центрах соцобслуживания для пенсионеров проводят занятия по адаптивной физкультуре, дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе и йоге. Благодаря этому пожилые люди сохраняют подвижность и хорошее самочувствие.

По поручению кировского губернатора Александра Соколова такие точки активности для старшего поколения открываются во всех районах.

«Например, проекты вроде «Лазаревского долголетия» или «Заринского долголетия» будут внедрять повсеместно», – говорится в сообщении.