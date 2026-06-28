С помощью социального контракта кировчанка открыла свое кондитерское дело

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С помощью социального контракта жительница Кирова открыла свое кондитерское дело. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ольга Северюхина с детства любит печь торты. Она балует свою семью баловать вкусными кондитерскими изделиями. В какой-то момент муж предложил кировчанке печь их на заказ. Для того, чтобы открыть свое дело, женщина решила воспользоваться социальным контрактом.

«На субсидию я приобрела необходимое оборудование: холодильник, духовку, пищевой принтер, ноутбук, формы и расходные материалы», – рассказала Северюхина.

Всего с начала 2026 года социальный контракт заключили более 1900 жителей Кировской области.