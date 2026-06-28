Двое кировчан сделали предложение возлюбленным в День молодежи

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В День молодежи, 27 июня, в Кирове двое молодых людей сделали своим возлюбленным предложение. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Первая пара – Данил и Руслана. Парня и девушку дважды связал вокзал. Они случайно заговорили друг с другом, когда ждали поезд. Позднее судьба свела вновь молодого человека и девушку. Между ними зародилась любовь.

«И в День молодежи на рассвете Данил сделал Руслане предложение. Девушка сказала «Да!», – говорится в сообщении.

Вторая пара – Виталий и Дарья. Молодой человек сделал предложение девушке во время концертной программы. Это видели несколько тысяч человек. Парень поднялся на сцену с большим букетом цветов и с кольцом, пригласил девушку, встал на колено и сделал предложение. Дарья согласилась.