Ретро-путешествия по святым местам Кировской области стартуют в июле Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле в Кировской области планируют запустить летние ретро-путешествия по святым местам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Жители могут купить билеты на программы «Православная жемчужина Вятки» и «Провинциальная столица романтики». С 16 по 18 июля ретро-поезд отправится по духовному маршруту в село Великорецкое в Юрьянском районе. 19 июля состав поедет в Слободской с романтической программой. Все путешествия начинаются в 9.50. Поезда отправляют со станции Киров Котласский. По дороге экскурсоводы расскажут об истории области и православных святынях.

В 11:25 поезд приедет в Юрью. Там людей ждут автобусы. Они увидят храм Георгия Победоносца, после чего отправятся в Великорецкое к храмовому комплексу и святому источнику. В 15:40 туристы возвращаются на вокзал Юрьи к ретро-поезду. В пути организаторы пассажиров ждет чаепитие с блинами. В Киров состав прибывает ровно в пять вечера.