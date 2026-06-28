В Кировской области женщине с артритом не выдавали бесплатное лекарство

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП
Жительнице Кирово-Чепецкого района с ревматоидным артритом не выдавали бесплатное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.
У пожилой женщины хроническое заболевание. У нее рразрушаются суставы. Жительнице Кировской области необходимо постоянно принимать препарат «Метотрексат». Поскольку у женщины региональная льгота, это лекарство должны выдавать бесплатно. Однако в наличии такого препарата не было.
«Тогда пенсионерка обратилась за помощью к нам в Народный фронт», – говорится в сообщении.
Организация направила обращение в Министерство здравоохранения Кировской области. После этого женщине выдали нужное лекарство.