В Кировской области женщине с артритом не выдавали бесплатное лекарство Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Кирово-Чепецкого района с ревматоидным артритом не выдавали бесплатное лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

У пожилой женщины хроническое заболевание. У нее рразрушаются суставы. Жительнице Кировской области необходимо постоянно принимать препарат «Метотрексат». Поскольку у женщины региональная льгота, это лекарство должны выдавать бесплатно. Однако в наличии такого препарата не было.

«Тогда пенсионерка обратилась за помощью к нам в Народный фронт», – говорится в сообщении.

Организация направила обращение в Министерство здравоохранения Кировской области. После этого женщине выдали нужное лекарство.