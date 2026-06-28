Мастер спорта России по боксу провела зарядку на Театральной площади в Кирове

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Мастер спорта России по боксу, победитель и призер всероссийских и международных турниров Виктория Казакова провела зарядку на Театральной площади в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В День молодежи, 27 июня, на Театральной площади собрались сотни людей. Они пришли на массовую утреннюю зарядку. Ее провела Казакова. Под руководством члена национальной сборной люди выполнили комплекс упражнений.

«Мероприятие реализовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети», – говорится в сообщении.