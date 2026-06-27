В Кировской области 6,5 тысячам мам назначили выплаты на первенца

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

К настоящему времени в Кировской области 6,5 тысячам матерей назначили выплаты на первенца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2026 году в Кировской области продолжается реализация национального проекта «Семья». Власти разрабатываются новые меры поддержки для семей с детьми, а также продлевают введенные ранее. Так, в 2024 году по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова была введена ежемесячная «зарплата» для женщин, у которых родился первенец.

С 2025 года выплата (38 203 рубля) проиндексирована до 45 794 рублей для тех, кто впервые стал мамой в возрасте до 25 лет. На сегодня выплата назначена 6,5 тысячам жительниц региона. Около 1400 из них получают «зарплату» в повышенном размере.

В семье жителей Шабалинского района Дмитрия и Марии Мининых появилась дочка Аделина. Мамой Мария стала в 22 года. До этого она успевала работать и заочно учиться. И сейчас тоже совмещает материнство с окончанием вуза. Молодая мама получает выплату на первенца в повышенном размере.

«Здорово, что в Кировской области существует такая мера поддержки, как «зарплата мам». Она помогает молодым родителям чувствовать себя более уверено и комфортно в финансовых вопросах», – считает Минина.

В кировском правительстве напомнили, что сумма доплаты каждый месяц определяется органами социальной защиты как разница между величиной 38 203 рубля (или 45 794 рубля – в повышенном размере) и общим ежемесячным доходом женщины с учетом выплат на ребенка по линии Социального фонда, месту работы и иных доходов.

Социальная выплата назначается с месяца рождения ребенка. Управление соцзащиты по месту жительства ежемесячно уведомляет получателя о ее размере не позднее 20 числа. Выплата начисляется за предыдущий месяц (например, в феврале – за январь) и перечисляется на счет маме с 20 до 25 числа.

Для получения меры поддержки существует ряд условий:

- проживание мамы до момента родов не менее 6 месяцев на территории Кировской области;

- государственная регистрация факта рождения ребенка на территории региона;

- наблюдение ребенка в государственной поликлинике.

Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону горячей линии управления социальной защиты населения г. Кирова – 8 (8332) 32-13-51 или обратившись в управление соцзащиты по месту жительства.