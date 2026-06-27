По поручению Соколова Минздрав проведет обучение регистраторов всех поликлиник

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

По поручению губернатора Кировской области Александра Соколова Министерство здравоохранения проведет обучение регистраторов всех поликлиник региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее регистратура поликлиники Зуевской ЦРБ не смогла записать Соколова на прием к узкому специалисту. Система записи оказалась неудобной для людей. Губернатор поручил министру здравоохранения разобраться и наладить систему записи на прием к врачам узкой специализации в поликлиниках.

«По пути заехал в Зуевскую поликлинику и попытался записаться на прием к узкому специалисту. В регистратуре не смогли это сделать. Мои выводы по итогам общения с регистратурой люди рядом встретили аплодисментами. Это подтверждается и аналитикой ЦУРа. Развернул с дороги в Киров министра здравоохранения и поручил навести порядок с записью к врачам», – рассказал губернатора

В поликлинику Зуевской центральной районной больницы выехала группа специалистов Минздрава, чтобы обучить ее сотрудников корректной записи пациентов на прием к врачам узкой специализации – так, чтобы людям было комфортно и удобно. От этого зависит оперативность получения медицинской помощи.

Кроме того, обучение пройдут сотрудники регистратур всех поликлиник области.

«Надо сделать так, чтобы человек мог планово записаться на прием на любую дату за пределами здания поликлиники, а не пытался ежедневно ловить номерки. Регистратура сама должна сообщать пациенту, что его ожидают на прием в запрашиваемое им время», – заключил Соколов.