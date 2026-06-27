В правительстве Кировской области сообщили о достаточных запасах топлива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время в Кировской области имеются достаточные запасы топлива. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В нефтехранилищах Кировской области создали достаточный запас топлива. При этом поставки осуществляются без перебоев.

«Для «Лукойла» в части топливных поставок не изменилось ничего – сроки и объемы не менялись», – рассказали в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Однако нагрузка на заправки этой компании возросла втрое. Как пояснили в ведомстве, такая ситуация связана с тем, что на АЗС «Движения» выросли цены. Поэтому часть клиентов стала заправляться о «Лукойла».

На спрос также повлияли сообщения о росте цен и якобы снижении поставок. Поэтому владельцы машин начали покупать топливо с большим запасом.

«В результате сейчас на заправках компании средний дневной объем топлива расходится буквально за 3 – 4 часа, а на трех заправках к определенному часу закончились некоторые виды топлива», – рассказали в Минэнерго.

Для того, чтобы не допустить ажиотажа и искусственного создания дефицита, на АЗС Кировской области ввели ограничения по объему продажи горючего в одни руки. Кроме того, там не заливают топливо в канистры.

В МинЖКХ особо отметили, что «Лукойл» принимает меры по увеличению объемов топлива на заправках. Увеличено количество бензовозов, которые доставляют топливо с хранилищ на АЗС. Компания «Движение» сейчас также ожидает поступления 13 тысяч тонн топлива. Горючее ранее было закуплено на сырьевой бирже.

Правительство Кировской области держит ситуацию на постоянном контроле – как по запасам топлива, так и по поставкам. Губернатор Александр Соколов подключил к решению вопроса с ростом цен в компании «Движение» Федеральную антимонопольную службу – в ведомство направлено обращение с просьбой провести проверку ценообразования в этой сети.

На всех АЗС для автомобилей экстренных служб никаких ограничений по топливу нет. Кроме того, обязательства перед предприятиями агропромышленного комплекса выполняются: горючее для проведения полевых работ поставляется в срок и в полном объеме.