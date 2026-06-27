Четыре пары заключили брак в Кирове на рассвете 27 июня

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На рассвете в субботу, 27 июня, в Кирове четыре пары заключили брак. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кировская молодежь встретила рассвет на набережной Грина. Таким образом в городе стартовала большая программа празднования Дня молодежи. Ее разработали самые молодые кировчане совместно с региональным Министерством молодежной политики.

К ребятам присоединился губернатор Александр Соколов. Руководитель региона рассказал, что уже третий год встречает с молодежью восход солнца над Вяткой в Кирове – столице рассветов.

«Это уже наша добрая традиция ко Дню молодежи под девизом «Дома теплее», – рассказал Соколов.

В честь Дня молодежи на набережной организовали «Тихую дискотеку», «Домашний кинотеатр», концерт и фотозону «Русские сезоны». Кроме того, на Вятке состоялся заплыв на сапах.

А с первыми лучами солнца в Кирове появились четыре новые семьи. Выездная церемония бракосочетания прошла около трех часов утра в ротонде Александровского сада.

«Решение начать историю семьи с первыми лучами солнца в Кирове – столице рассветов – символично. Оно знаменует собой новый совместный путь, наполненный радостью, любовью и счастьем. Создание семьи — значит быть всегда вместе, создавать уют домашнего очага, традиции, быть прекрасными родителями и воспитывать детей», – сказал Соколов.

Губернатор пожелал молодоженам пронести через всю жизнь нежное отношение друг к другу, долгих лет вместе.