В перечень точек роста в Кировской области вошли семь населенных пунктов

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области определили региональные точки роста, в перечень вошли семь населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел заседание комиссии по отбору региональных точек роста – центров развития. По словам руководителя региона, пространственное развитие региона отнесено к числу ключевых задач. Это отражено в Стратегии социально-экономического развития Кировской области.

В федеральный перечень включены 42 опорных населенных пункта Кировской области по категориям: «Городская агломерация» (Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Кирово-Чепецкий и Слободской районы), «Новые точки роста» — это город Омутнинск и 37 административных центров муниципалитетов, а также ЗАТО Первомайский.

«Но мы расширили федеральную практику и выбираем точки роста из малых населенных пунктов. Это важно. Наша задача – сделать так, чтобы люди оставались и приезжали жить, работать на своей малой родине, растили детей и видели перспективу. Мы понимаем, что малые населенные пункты выполняют важнейшую задачу — люди живут на земле, растят здесь детей, возделывают поля», – сказал Соколов.

Председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов рассказал, что отбор региональных точек роста запустили в 2025 году.

«Основными критериями отбора являются высокий социально-экономический потенциал населенного пункта, обязательное наличие на его территории детского сада, школы, спортивных объектов, учреждения здравоохранения, объекта культуры и первичной ячейки Движения Первых, а также активность граждан», – сказал чиновник.

На отбор поступило 48 заявок от 25 муниципальных образований.

«Нам предстоит сделать сложный выбор. Много достойных заявок», – сказал Соколов.

Министр экономического развития Кировской области Наталья Кряжева рассказала, что отбор проходил по балльной системе по трем ключевым направлениям: экономическое развитие и потенциал территории для роста; уровень благоустройства; социальная активность местных жителей. В общей сложности населенные пункты оценивались по 20 показателям.

«Каждый населенный пункт, от которого поступила заявка – это настоящий лидер в своем муниципальном образовании. Каждый из них уже является точкой роста в какой-то своей категории, в своем направлении. Одни территории сильны в экономике, другие – в благоустройстве, третьи – в социальной активности жителей. По отдельным показателям есть безусловные победители. Но мы оцениваем территории комплексно. Именно для этого разработана методика балльной оценки, которая позволяет учесть все направления развития территории», – подчеркнула Кряжева.

По итогам отбора сформирована пятерка победителей – населенные пункты, набравшие наибольшее количество баллов:

первое место с 66 баллами – село Лазарево Уржумского района.

второе место с 51 баллом – посёлок Вичевщина Куменского района.

третье место с 50 баллами – село Среднеивкино Верхошижемского района.

четвертое место с 49 баллами – село Новая Смаиль Малмыжского района.

пятое место с 46 баллами – пгт Мурыгино Юрьянского района.

По баллам шестое место занял пгт Лёвинцы Оричевского района, а седьмое – пгт Восточный Омутнинского района. В ходе обсуждения депутаты и представители ассоциации муниципальных образований предложили поддержать и учесть показатели пгт Левинцы и пгт Восточный.

«Исходя из рейтинга и социально-экономической целесообразности предлагаю включить 7 населенных пунктов в итоговый перечень региональных точек роста, добавив к пятерке победителей поселок городского типа Лёвинцы Оричевского муниципального округа и поселок городского типа Восточный Омутнинского района», – сказал Соколов.

Именно эти семь населенных пунктов рекомендуются к утверждению в качестве региональных точек роста – центров развития Кировской области в 2026 году.

«Таким решением мы берем на себя обязательства, что эти населенные пункты будут развиваться не ниже уровня развития районного центра. Самое главное, чтобы они стали точками притяжения для людей», – заключил Соколов.

Этот конкурс будет продолжен. В 2027 году те населенные пункты, которые не вошли в перечень региональных точек роста, смогут еще раз участвовать в отборе.