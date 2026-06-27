В Кирове водитель мопеда сбил ребенка на тротуаре: он должен заплатить 60 тысяч рублей

В Кирове водитель мопеда заплатит 60 тысяч рублей сбитому четырехлетнему ребенку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове 22-летний водитель мопеда в качестве компенсации морального вреда заплатит 60 тысяч рублей сбитому четырехлетнему ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 29 июня 2025 года на Октябрьском проспекте. Молодой человек ехал на мопеде SUP по тротуару. Неподалеку от дома № 149 водитель не справился с управлением. Из-за этого он сбил четырехлетнего ребенка. В результате пострадавший получил незначительные травмы головы.

За езду по тротуару нарушителя оштрафовали на 2 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура подала иск в суд. С водителя взыскали компенсацию морального вреда. Он должен заплатить 60 тысяч рублей.

«Контроль исполнения решения суда организован», – говорится в сообщении.