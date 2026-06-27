С начала года мошенники украли у жителей Кировской области более 700 млн рублей

Мошенники украли 732,7 млн рублей у жителей Кировской области в 2026 году Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 732,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1876 жителей Кировской области. Общая сумма ущерба превысила 732,7 млн рублей. Преступники звонили людям и представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой, Центробанка и других организаций. Аферисты использовали не только мобильную связь, но и мессенджеры. Нередко мошенники привлекали к преступной деятельности курьеров.

«В ходе совершения преступления мошенники применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос; могут использовать голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило в суды 656 исков о взыскании денег с дропперов, а также 39 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.